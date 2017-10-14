استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية العراق لدى البلاد علاء الهاشمي، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات في جميع المجالات.

وتقدم المحافظ الخالد في ختام اللقاء بالشكر والتقدير الي السفير الهاشمي، متمنيا التوفيق والنجاح لجهوده من أجل الدفع بعلاقات الأخوة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

فيما عبر السفير علاء الهاشمي عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده والجالية العراقية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.