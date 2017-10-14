بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز مرشحة الجمهورية الفرنسية أودري أزولاي بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) راجيا لها كل التوفيق والسداد للقيام بمهام هذا المنصب الرفيع والإسهام في تطوير أداء المنظمة لتحقيق أهدافها التربوية والعلمية والثقافية المنشودة، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز مرشحة الجمهورية الفرنسية أودري أزولاي بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، راجيا لها كل التوفيق والسداد متمنيا له موفور الصحة والعافية، كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.