منظومة الحماية المدنية الإيطالية تتميز بتجهيزاتها وفعاليتها واعتمادها أحدث التكنولوجيات

بوريللي: المؤسسات الكويتية سباقة في مد يد العون والإغاثة لضحايا الأزمات والكوارث





بحث سفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد مع رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية أنجلو بوريللي سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإغاثة والعمل الإنساني عقب الكوارث بالتعاون مع مركز العمل التطوعي الكويتي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير الخالد يوم أمس الأول برفقة المستشارة بالسفارة أميرة الدشتي إلى مقر هيئة الحماية المدنية التابعة لرئاسة الوزراء بالعاصمة روما تلبية لدعوة رئيس الهيئة في إطار أنشطة سفارة الكويت للتواصل مع المؤسسات والجهات الإيطالية، لاسيما المعنية بمجالات العمل الإنساني والتطوعي.

وذكرت سفارة الكويت لدى إيطاليا في بيان تلقته «كونا» أمس السبت أن السفير الخالد أكد أن رغبة الكويت في تعزيز أشكال التعاون مع الهيئة تأتي انطلاقا من اهتمامها الخاص والأصيل بالعمل الإنساني الشامل بمختلف مستوياته من الإغاثة والرعاية والمساعدة والتنمية وفق رؤية وتوجيهات سمو الأمير «قائد العمل الإنساني» الشيخ صباح الأحمد.

وأشارت إلى أن السفير الخالد بحث مع الرئيس بوريللي دور هيئة الحماية المدنية الإيطالية الرائدة في إدارة حالات الطوارئ الإنسانية أثناء وبعد الكوارث ومنظومة التعاون العضوية مع الجهات الطوعية الأخرى.

وشكر السفير الخالد الهيئة على ترحيبها واستقبالها لوفد الشباب الخليجي وإتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على هذه المنظومة الرائدة والواسعة المتعددة المستويات ومناقشة خبراء الهيئة ما ترك انطباعا إيجابيا عميقا لديهم، مؤكدا حرص السفارة على البعد الشبابي والثقافي في تعميق علاقات الصداقة مع إيطاليا.

وتطرق إلى الكوارث الطبيعية المتنوعة التي تتعرض لها إيطاليا لاسيما الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب منطقة أماتريتشى وسط البلاد العام الماضي وكفاءة التدخل الفوري والفعال لمنظومة الحماية المدنية، وأشار السفير إلى الدور الحيوي المناط بمركز العمل التطوعي في الكويت برئاسة الشيخة أمثال الأحمد.

وأشاد السفير الخالد بتميز منظومة الحماية المدنية الإيطالية المحكمة على الصعيد الدولي وقدرة الهيئة بتجهيزاتها وفعاليتها على إدارة حالات الطوارئ ومواجهة مختلف الكوارث الطبيعية واعتمادها أحدث التكنولوجيات، مؤكدا أهمية التعاون معها والاستفادة من إمكاناتها الفريدة في التأهب لكافة أنواع الكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها الإنسان وهي ما يحدث من أخطاء في محطات المفاعل النووية.

وذكر البيان أن بوريللي أشاد بدور الكويت الريادي البارز والمحفز في مجال العمل الإنساني العالمي وجهود مؤسساتها الأهلية والتطوعية العديدة والسباقة في مد يد العون والإغاثة لضحايا الأزمات والكوارث وتعاونها المنفتح مع الجهات الدولية والوطنية والأهلية المعنية في هذا المجال.

وأشاد أيضا بجهود ونشاط سفارة الكويت في روما ومبادرتها العام الماضي برعاية السفير الخالد بفتح أبواب التواصل بين الهيئة المخولة بالتدخل الإنساني السريع وبين دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الرسمي والشعبي بتنظيمها الزيارة الناجحة لوفد الشباب الخليجي لروما ومقر الهيئة في ديسمبر 2016.