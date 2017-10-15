وقع الصندوق الكويتي للتنميــة الاقتصاديـــة العربية اتفاقية قرض مع جمهورية مالي بقيمة 6.5 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب لمدينة باماكو.

وقال الصندوق في بيان صحافي أمس إن المشروع يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة والمناطق المجاورة بتوفير المياه اللازمة من نهر النيجر بكميات كافية ومستدامة لتلبية الزيادة المتسارعة في الطلب على المياه.

وذكر أن القرض المقدم جاء تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التي أعلنها سموه خلال المؤتمر العربي ـ الأفريقي الذي استضافته الكويت في نوفمبر عام 2013 بشأن قيام الصندوق بتقديم قروض ميسرة بمبلغ إجمالي يوازي مليار دولار وللمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول الأفريقية خلال خمس سنوات.