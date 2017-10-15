القاهرة ـ هناء السيد

أوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ان ما تشهده المنطقة العربية من حراك ومتغيرات عميقة الأثر يتطلب إيلاء الأهمية القصوى للموضوعات الاجتماعية والاقتصادية كمكافحة الفقر وتشغيل الشباب والاهتمام بالتدريب المهني وتعزيز الحوار الاجتماعي. وشهدت اعمال الدورة توقيع برتوكولات للتعاون الثنائي خاصة بمشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل الذي تتبناه منظمة العمل العربية مع غسان غصن - الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وخديجة مامادو جالو - الأمينة العامة لاتحاد العمال الموريتانيين - الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجبالي محمد جبالي المراغي - رئيس الاتحاد العام نقابات عمال مصر - جمهورية مصر العربية ود.المهدي ورضمي الأمين - وزير العمل والتأهيل - دولة ليبيا تعزيزا لمجالات التعاون المشترك عربيا.

من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة المنظمة وزير العمل العراقي أن معدلات البطالة المتزايدة في المنطقة العربية تحتاج الى برامج فعالة وطنية وقومية لدعم التشغيل من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص ليصبح شريكا فاعلا في تحقيق التنمية.

وأشار في كلمته الى أهمية تغيير ثقافة العمل لدى الشباب وخلق روح المبادرة والابتكار لتفعيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش المجلس عددا من البنود والتقارير أصدر بشأنها قرارات وتوصيات منها ما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ86 لمجلس ادارة المنظمة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ44 لمؤتمر العمل العربي.

كما ناقش تقريرا حول تطوير نظم العمل بمنظمة العمل العربية وآخر عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، مؤكدا دعمه الكامل ومساندته للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات اللاانسانية للكيان الصهيوني من أجل استرداد حريته وحقه في تقرير المصير.