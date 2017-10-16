أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن دولة الكويت تابعت باهتمام بالغ ما تضمنه الخطاب الأخير لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، من استراتيجية جديدة للتعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد المصدر في هذا الصدد أن دولة الكويت سبق وأن رحبت بالاتفاق الذي أبرم بين مجموعة الدول (5 + 1) من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى حول برنامجها النووي منذ التوصل إليه انطلاقا من حرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تحقيق الالتزام للوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر أن تلك الترتيبات الجماعية قد أسست لمنهج إيجابي وفعال للتعامل المشترك لبناء الثقة والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

واختتم المصدر تصريحه بتجديد دعوة دولة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية للعمل على بناء الثقة في المنطقة من خلال تبني سياسات قائمة على مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار.