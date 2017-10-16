استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري. كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وإلحاق أضرار كبيرة في المرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الحرائق.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.