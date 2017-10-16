twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email رئيس الوزراء استقبل الخالد والخضر والنواف الاثنين 2017/10/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 364 A+ A- سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مستقبلا الشيخ محمد الخالد والفريق الركن محمد الخضر والفريق الركن الشيخ عبدالله النواف استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد في قصر السيف امس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف.