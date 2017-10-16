استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة سفير جمهورية طاجيكستان لدى الكويت زبيدالله زبيدوف، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث فرص وآفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموما وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.

وتقدم المحافظ الخالد في ختام اللقاء بالشكر والتقدير الى السفير زبيدوف، متمنيا التوفيق والنجاح لجهوده من أجل الدفع بعلاقات الأخوة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

فيما عبر السفير زبيدالله زبيدوف عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده والجالية الطاجيكية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.