استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج في مكتبه سفير الجمهورية اليمنية لدى الكويت د.علي منصور بن سفاع.

وتمت خلال اللقاء مناقشة القضايا الإعلامية وخصوصا التعاون الإعلامي بين الكويت والجمهورية اليمنية الشقيقة وحرص الجانبين على تعزيزه في مختلف المجالات.

وأشاد السفير بن سفاع بالدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي في معالجة الأوضاع الراهنة في الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها «كونا» لتغطية الأحداث اليمنية بحيادية ومصداقية.

من ناحيته، أكد الشيخ مبارك الدعيج حرص وكالة «كونا» على التعاون مع كل المؤسسات الإعلامية في الدول العربية الشقيقة من أجل تطوير الإعلام العربي.

حضر المقابلة نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والاتصالات عبدالحميد ملك ونائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس التحرير سعد العلي.