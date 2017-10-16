

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة مقديشو وأسفرا عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية ، مؤكدا سموه رعاه الله استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي استهدفت أرواح الأبرياء الآمنين والمنافية لكافة الشرائع والقيم الانسانية وتأييدها للبلد الشقيق في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وبعث سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرين الإرهابيين . كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.