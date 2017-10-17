أهابت سفارتنا في بريطانيا بجميع المواطنين والطلبة الكويتيين في مختلف المدن البريطانية وايرلندا الى أخذ الحيطة والحذر من إعصار «أوفيلا».

ودعت السفارة جميع المواطنين والطلبة إلى الالتزام والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، مؤكدة أنها والمكتب الثقافي على تواصل مع الطلبة والاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا.

واكد البيان أهمية ابلاغ السفارة والمكتب الثقافي والتواصل معهما بشأن كل ما قد يستجد أو يطرأ، معربا عن تمنياته للجميع بالأمن والسلامة.

وطالب البيان جميع المواطنين في حال تعرضهم الى طارئ بالاتصال فورا بالسفارة على الرقم (00442075903400)، مؤكدا أن موظفي شؤون القنصلية يعملون على مدار الـ24 ساعة وعلى اتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والرعاية للمواطنين.