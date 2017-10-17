صاحب السمو شكر خادم الحرمين على كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال الزيارة الأخوية

بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى ارض الوطن عصر أمس وذلك بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه، حفظه الله، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معبرا سموه عن بالغ سروره باللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه خادم الحرمين الشريفين وما ساده من روح الأخوة والمودة وتبادل الرأي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في اطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية متميزة وروابط أخوية حميمة والحرص المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سائلا سموه المولى، جل وعلا، أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

هذا، والتقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بقصر عرقه في العاصمة السعودية الرياض حيث تم استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجمل الأحداث في المنطقة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين من الوفد الرسمي المرافق لسموه.

كما حضر المباحثات من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني واصحاب السمو الملكي الأمراء.

وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مأدبة غداء وذلك بمناسبة زيارة سموه الأخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعدها غادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بحفظ الله ورعايته والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد زيارة اخوية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.مساعد بن محمد العيبان وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر الجابر.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وصل والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر أمس إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وقد كان في استقبال سموه، رعاه الله، على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.مساعد بن محمد العيبان وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر الجابر.

وفي وقت سابق من ظهر أمس، غادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

هذا، ورافق سموه خلال الزيارة وفد رسمي ضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير احمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.