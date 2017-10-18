استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمـد بقصـر بيـان صباح امس وزيـر الأشــغال الـعامة عبدالرحمـن المــطوع، حيث قـدم لسمـوه مدير عام الهيئة العامة للطرق والـنقل الـبري أحمد الحصان، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

كما استقبل صاحب السمـو الأمـير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ووزير الدفاع بجمهورية إيطاليا السيناتور روبيرتا بينوتي والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

حضـر المقابلة نـائب وزير شؤون الديـوان الأميـري الشيخ علـي الجراح.