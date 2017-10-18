بحث وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي مع المدير العام للمديرية العامة للدفاع المدني في الأردن اللواء مصطفى البزايعة والوفد المرافق تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المؤسسات العسكرية.

وقال الفريق الرفاعي في تصريح صحافي نقله بيان صادر عن الحرس الوطني ان زيارة الوفد الأردني تسهم في توطيد مجالات التعاون العسكري والفني بين الجانبين لتحقيق رؤية القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين وتطلعاتهما عبر تبادل الخبرات بين المؤسسات العسكرية.

وأوضح ان هذه الزيارات تأتي ضمن إطار ما تسعى إليه الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا) وما تشمله من أهداف طموحة للارتقاء بدور الحرس الوطني وتعزيز كفاءته ومواكبة أفضل المؤسسات العسكرية الشقيقة والصديقة.

وذكر البيان ان الوفد الأردني قام بجولة في عدد من وحدات الحرس الوطني رافقهم فيها قائد الإسناد في الحرس الوطني العميد الركن طلاع عبدالرزاق قدير، حيث اطلع على طبيعة العمل في قيادة العمليات والخطط وفرع الطوارئ الفنية التابع لقيادة الإسناد والمنظومة الأمنية ودور ومهام الحرس الوطني فيها.

حضر اللقاء قائد العمليات والخطط في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب في حين ضم الوفد الأردني كلا من مساعد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني العميد محمد الملاعبة ومدير التخطيط المقدم أيمن المعاني والمرافق العسكري الرائد محمد خضر الحميدات.