استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وزيرة الدفاع في جمهورية إيطاليا الصديقة السيناتورة روبيرتا بينوتي والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان امس وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، حيث قدم لسموه مدير عام هيئة الطرق والنقل البري م.أحمدالحصان وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وكانت وزيرة الدفاع بجمهورية ايطاليا الصديقة روبرتا بينوتي والوفد المرافق لها وصلت إلى البلاد أمس.

وكان في استقبالها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله يعقوب الفودري وعدد من كبار الضباط.