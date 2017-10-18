استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، حيث قدم لسموه مدير عام هيئة الطرق والنقل البري م.أحمد الحصان وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سفير جمهورية العراق لدى الكويت السفير علاء الهاشمي وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سفير مملكة تايلند لدى الكويت السفير دوسيت مانابال وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سفير مملكة بوتان لدى الكويت السفير تسيرنج جيلتشن بنجور وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده.

حضر المقابلات رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.