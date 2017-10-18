أعلنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية عن حصول الجمعية على شهادة - أفضل جمعية خيرية - في قرغيزيا في أرفع تكريم تناله الجمعية في قرغيزيا باعتبار ذلك تكريما مستحقا ومميزا من قبل رئيس الجمهورية القرغيزية السيد ألمازبيك أتامباييف وذلك تقديرا لإنجازاتها المتعددة وأنشطتها المتنوعة ومشاريعها المميزة في الجمهورية القرغيزية.

من جهته أخرى، أعرب د.عبدالله المعتوق المستشار بالديوان الأميري ورئيس الهيئة الخيرية في رسالة لجمعية السلام الخيرية سلمتها هديل السبتي مستشارته للعلاقات الخارجية للدكتور نبيل العون مدير عام جمعية السلام عن تهانيه لهذا التكريم الذي حصلت عليه، موضحا أن هذا التكريم هو تكريم مستحق وفي مكانه بسبب الأداء المميز للجمعية وعطائها الواضح في المجال الخيري والإنساني في قرغيزيا.

في ذات السياق، اعرب د.نبيل العون مدير عام الجمعية وعضو مجلس الإدارة عن فخره واعتزازه بهذا التكريم المميز لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، مبينا ان الجمعية قد قامت بتنفيذ آلاف المشاريع لخدمة الفقراء والمحتاجين داخل قرغيزيا.

وذكر ان هذا التكريم يكتسب أهمية كبرى عند الجمعية لما يمثله من حافز كون التكريم جاء من قبل رئيس الجمهورية عرفانا بدور الجمعية المحوري في العمل الخيري والإنساني والتنموي والتأهيلي والحرفي في قرغيزيا.

واعتبر العون هذا التكريم إضافة للعمل الخيري والإنساني الكويتي وتعزيزا لمكانة الكويت الرائدة في هذا المضمار الذي تفوقت فيه على نفسها، مؤكدا ان الإنسان الكويتي متطوعا ومتبرعا يعتبر العمل الخيري احد صفاته ومن جذوره ومكتسباته التي يسعى للحفاظ عليها.

وأوضح العون أن الجمعية ماضية في تطبيق سياساتها الخيرية والهادفة إلى الانفتاح على برامج ومشاريع خيرية اكثر شمولا وأعظم تأثيرا وأكثر عطاء بهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من المحتاجين وبصورها المختلفة.