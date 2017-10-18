أعرب رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان عن الاعتزاز لمستوى التعاون بين البحرين والكويت على المستويات كافة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينیة (بنا) إن رئيس الوزراء البحريني أشاد خلال استقباله نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف بالدور المتميز الذي تضطلع به الكويت في دعم جهود التنمية بالبحرين وتجسيدا للروابط والعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بین البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب الفريق الركن الشیخ عبدالله النواف عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي على حسن الاستقبال.

وأشاد النواف بالجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء من أجل تعزيز علاقات الأخوة والمحبة والتعاون التي تربط بین البلدين الشقیقین.

وأعرب عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون البناء والمثمر بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.