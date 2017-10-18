استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد في مكتبه بالحرس الوطني مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي.
ورحب الشيخ مشعل الاحمد بمدير عام الجمارك وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وأهدى الجلاوي إلى نائب رئيس الحرس الوطني نسخة من موسوعة مبادئ القضاء الإداري في ثلاثة وثلاثين عاما.
وفي نهاية اللقاء، شكر المستشار جمال الجلاوي الشيخ مشعل الأحمد على حسن الاستقبال ناقلا تحيات كل منتسبي الإدارة العامة الجمارك وشكر المستشار الجلاوي الشيخ مشعل الأحمد على دعمه المتواصل واللامحدود لأبنائه رجال الجمارك.