أسامة دياب

قال آمر القوة البحرية اللواء ركن بحري خالد عبدالله الكندري إن زيارة السفينتين الحربيتين الكوريتين حدث مميز في تاريخ العلاقة الثنائية بين البحرية الكويتية والبحرية الكورية الجنوبية لكونها أول زيارة من نوعها منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية في عام 1979.

وأضاف الكندري، خلال الحفل الذي أقامته سفارة كوريا الجنوبية على متن المدمرة الكورية في ميناء الشويخ مساء أول من أمس، ان هذه الزيارة تعبير عن التعاون الثنائي الوطيد بين البلدين وخطوة نحو تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين على مستوى وزارة الدفاع بصفة عامة، والقوة البحرية على وجه الخصوص.

وأوضح أن العلاقات الثنائية ستتعدى الشراكة الإستراتيجية وتتعمق أكثر في سبل التعاون المشترك لزيادة القدرات الدفاعية المشتركة بين البحريتين، وتعزيز التعاون الثنائي لبناء القدرات الدفاعية المشتركة.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تعتبر خاصة بالنسبة له، لاعتبارها المرة الأولى التي يكون فيها أمر من القوة البحرية الكويتية على متن إحدى السفن البحرية لجمهورية كوريا الجنوبية في الكويت، ولذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم جميعا على هذه الزيارة وأتمنى لكم إقامة ممتعة ونأمل أن تتحقق كل الأهداف المرجوة من هذه الزيارة.

من جهته، أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى الكويت يو يونتشول عن سعادته بالحضور الكبير والتمثيل الحكومي والديبلوماسي الرفيع على متن المدمرة الكورية والتي تشكل زيارتها منحنى جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وستفتح آفاقا جديدة للتعاون بينهما وخصوصا التعاون العسكري.

ولفت الى حرص البلدين والرغبة الأكيدة على تعزيز التعاون المشترك على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، موضحا أن التقدم الكبير والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها وتطبقها القوات البحرية الكورية يفتح مجالا جديدا للتعاون الثنائي بين البلدين.