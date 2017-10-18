سلم سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر وزير العدل الأسترالي ومساعد رئيس الوزراء لمكافحة الإرهاب ميشيل كينان رسالة خطية موجهة له من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب.

وقال السفير البدر في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه بكينان إن الرسالة تتعلق برغبة الكويت في تقوية آفاق التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة وفي كل المجالات.

وأضاف ان «تعزيز التعاون القضائي في مجال تبادل المعلومات وتقديم المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أمر يحقق المصلحة لكلا الجانبين».