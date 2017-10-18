استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت ياسر عاطف، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

تناول اللقاء الأحاديث حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الحمود جهود السفير على امتداد فترة عمله بالبلاد، في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في جميع المجالات.

كما استقبل الشيخ فيصل الحمود سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى الكويت د.علي منصور بن سفاع.

تبادل الطرفان الأحاديث الودية، لاسيما الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعددا من الأحداث الجارية بالمنطقة. وأكد المحافظ عمله عمق العلاقات الكويتية ـ اليمنية على جميع الأصعدة.

وعلى صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الكويت محمد خليلوفيتش. وقد تناول اللقاء الأحاديث الودية، لاسيما سبل دعم وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.