أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن تقديره وامتنانه لاهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بشؤون محافظة الأحمدي إجمالا وبالمشاريع الجديدة والمبادرات التي تهدف إلى تطوير المحافظة على نحو خاص، والتي يأتي في مقدمتها مشروع تطوير سوق الأحمدي وبيوتها القديمة بهدف العودة بالمدينة الى سابق عهدها بما تحتضنه من مقومات ومعالم تاريخية وتراثية وحضارية، مؤكدا أن هذا الاهتمام من لدن صاحب السمو الأمير وتوجيهات سموه شخصيا في هذا الشأن يلقي بمسؤولية كبيرة على محافظة الأحمدي والجهات ذات الصلة بمشروع الحفاظ على الهوية التراثية لمدينة الأحمدي، معربا عن تطلعه الى أن تترجم الجهات المعنية هذه التوجيهات على أرض الواقع في أقرب وقت.

وخلال اجتماعه والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة، ونائب رئيس لجنة المحافظة على الهوية التراثية لمدينة الأحمدي اللواء متقاعد جاسم المنصوري، ورئيس فريق عمل العلاقات المحلية بشركة نفط الكويت حسين العامري، وم.عبدالله البيشي مراقب المباني التاريخية وم.بتول عاشور من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أشار الخالد إلى أن أحد مؤشرات الاهتمام بالإرث الحضاري والتاريخي للأحمدي هو وجود لجنة دائمة تعنى بالحفاظ على الهوية التراثية لمدينة الأحمدي برئاسته شخصيا، مشيرا إلى أنها تبذل جهودا حثيثة في هذا الجانب الحيوي والمهم.

وخلال اللقاء أجرى المحافظ الخالد مراجعة لمهام اللجنة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الحفاظ على تاريخ مدينة الأحمدي بشوارعها ومبانيها ومقتنياتها التاريخية، خاصة سوق الأحمدي القديم الذي سيتم تحويله إلى مركز ثقافي يحمل اسم المغفور له الشيخ احمد الجابر الذي حملت المدينة اسمه منذ إنشائها، حيث أكد أن الأحمدي تمثل شاهدا رئيسيا على بداية انطلاق مسيرة التنمية الحديثة في الكويت، متطلعا إلى أن تسهم كل هذه الجهود المبذولة في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه اللجنة وهو تسجيل الأحمدي كمدينة تراثية ضمن منظومة اليونسكو.