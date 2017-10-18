استقبل محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا في مكتبه سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة ياسر عاطف، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في البلاد.

وقد رحب المهنا بالسفير وتبادل معه الأحاديث الودية، معربا عن شكره وتقديره للسفير لما قدمه طوال فترة عمله في الكويت، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

ومن جهته، أعرب السفير عاطف عن سعادته وشكره لمحافظ العاصمة على الحفاوة وحسن الاستقبال، متمنيا للكويت أميرا وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

كما استقبل محافظ العاصمة في وقت لاحق السفير الأسترالي وارن هاوك، حيث رحب المهنا بالسفير وتبادل معه الأحاديث التي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.

من جهته، قدم السفير الشكر لمحافظ العاصمة على حسن الاستقبال.