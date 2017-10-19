استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك .

واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد اثنين من طياري القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إثر سقوط طائرتيهما وذلك أثناء تأديتهما لمهامهما، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد شهيدي هذا الحادث المؤسف بواسع رحمته وان يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أسرتيهما وذويهما جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد اثنين من طياري القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إثر سقوط طائرتيهما وذلك أثناء تأديتهما لمهامهما.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.