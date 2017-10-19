استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير اليمن لدى الكويت علي منصور بن سفاح، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في جميع المجالات، وتطرق اللقاء إلى بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموما وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.

وتقدم المحافظ الخالد في ختام اللقاء بالشكر والتقدير الى السفير بن سفاح، متمنيا التوفيق والنجاح لجهوده من أجل الدفع بعلاقات الأخوة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

فيما عبر السفير علي بن سفاح عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده والجالية اليمنية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.