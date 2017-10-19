السفير سكونياميليو لـ «الأنباء»: الوزيرة بينوتي أكدت مساندة إيطاليا للوساطة الكويتية في حل الأزمة الخليجية

أسامة دياب

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مع وزيرة الدفاع في جمهورية إيطاليا الصديقة روبيرتا بيونتي والوفد المرافق لها أوجه التعاون المشترك، وذلك في لقاء عقد مساء أمس الأول في قصر بيان.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي إن الوزير الخالد أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتطرق اللقاء بين الطرفين إلى مناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور وسفير جمهورية إيطاليا لدى البلاد جيوسيبي سكونيا ميليو ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري وآمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري.

هذا، وقد أثنى السفير الإيطالي لدى البلاد جوسيبي سكونياميليو على قوة ومتانة العلاقات الإيطالية - الكويتية، واصفا إياها بالمتطورة على مختلف الأصعدة وكل مجالات التعاون.

وقال سكونياميليو، في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن زيارة وزيرة دفاع بلاده السيناتور روبيرتا بينوتي إلى الكويت تتصف بالمهمة والمميزة، لاسيما أنها تأتي في إطار البناء على العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين الصديقين.

ولفت إلى أن الوزيرة بحثت مع القيادة الكويتية سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وخصوصا في مجال العسكري والفرص المتاحة للتعاون المشترك في الوقت الحاضر، فضلا عن الرؤية الثنائية لتطوير هذا التعاون في المستقبل، مضيفا ان الوزيرة بينوتي استقبلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كما أنها التقت للمرة الأولى مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

وذكر سكونياميليو أن وزيرة دفاع بلاده السيناتور روبيرتا بينوتي أكدت خلال زيارتها للكويت مساندة الحكومة الإيطالية لجهود الوساطة الكويتية والمساعي المحمودة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية.