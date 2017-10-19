أكدت الكويت التزامها بالإيفاء بتعهداتها المعلنة لإغاثة الشعب السوري وحرصها على بذل المزيد من المساعي الإنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين من الصراع الممتد في سورية منذ سبع سنوات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المسؤول عن الشؤون الإنسانية في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية المستشار زياد المشعان لـ«كونا» عقب مشاركته في الاجتماع الـ 11 لكبار المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سورية والإقليم المجاور لها والمنعقد في الدوحة.

وقال إن الخطوات التي أعلنت عنها الكويت خلال ترؤسها لمؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سورية والإقليم المجاور في أبريل الماضي لاستيفاء تعهداتها لإغاثة أبناء الشعب السوري الشقيق بلغت قيمتها 300 مليون دولار أي بواقع 100 مليون دولار لكل عام من 2016 الى 2018.

وشدد على استمرار جهود الكويت لاستيفاء تعهدها البالغ 100 مليون دولار لعام 2017 من خلال قيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول المستضيفة للاجئين السوريين في المشاريع الصحية والتعليمية والخدمية إضافة إلى تقديم 28.960 مليون دولار للأجهزة والوكالات الدولية التي تمارس نشاطاتها في سورية ودول الجوار.