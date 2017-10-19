ألقى رئيس الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي أمس محاضرة في العاصمة برلين حول التحديات الأمنية في المنطقة أمام نخبة من الديبلوماسيين العرب والمسؤولين الألمان والمفكرين من مراكز الدراسات الألمانية.



يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الأمن الوطني للعاصمة الألمانية بدعوة من جمعية الصداقة العربية الألمانية.



وحضر المحاضرة مجموعة من السفراء العرب الذين كان على رأسهم عميد السفراء العرب في ألمانيا وسفير جمهورية لبنان مصطفى أديب وسفير المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن بندر آل سعود وسفير جمهورية مصر بدر عبدالعاطي وسفير ودولة الإمارات علي الأحمد وسفراء البحرين واليمن والعراق وفلسطين والمغرب إضافة الى سفير الجامعة العربية.



وفي نهاية الفعالية قبل الشيخ ثامر العلي شهادة عضوية فخرية في جمعية الصداقة العربية - الألمانية، حيث تعد الكويت اول دولة عربية تشغل هذه العضوية.



يشار الى ان حصول الكويت على العضوية الفخرية في الجمعية وعلى الكرسي الاستشاري فيها يحدث لأول مرة في تاريخ الجمعية حيث تحسب هذه الخطوة غير المسبوقة لأهمية العلاقات الألمانية - الكويتية.



ويرافق الشيخ ثامر العلي في زيارته وفد مكون من الشيخ فواز مشعل الصباح وعبدالعزيز السالم والشيخ عبدالله الجابر الصباح ومجبل الطواش ومحمد بودريد إضافة الى وفد من سفارتنا في برلين على رأسه القائم بأعمال السفارة المستشار حمد الهزيم.