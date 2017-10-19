الذويخ: القيادة السياسية حريصة على دعم كل ما من شأنه أن يرقى ويدفع بالعلاقات الكويتية ـ المصرية الى آفاق أوسع

دشن سفيرنا لدى مصر محمد الذويخ ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أمس الخميس إطلاق اسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على أحد أهم شوارع منتجع (شرم الشيخ) السياحي.

ووصف السفير الذويخ في كلمة بهذه المناسبة إطلاق اسم سمو الأمير على أبرز شوارع (شرم الشيخ) بأنه «دلالة لما تكنه قيادة وحكومة وشعب مصر من محبة خاصة للكويت ولقادتها، لاسيما ان سموه هو قائد للعمل الإنساني في العالم».

وأشار إلى وجود خطط مستقبلية لتطوير الشارع والمكان «حتى يكون الملتقى الأول لجميع المؤتمرات الدولية التي تعقد في مدينة شرم الشيخ أرض السلام وعاصمة السياحة والمؤتمرات».

وأضاف ان الكويت دعمت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ولا تزال تدعم المشاريع التنموية في مدن جنوب سيناء وكذلك مدن قناة السويس «انطلاقا من حرص القيادة السياسية على دعم كل ما من شأنه أن يرقى ويدفع بالعلاقات الكويتية ـ المصرية الى آفاق أوسع».

وأعرب السفير الذويخ عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية في مصر على ثقتها واهتمامها بهذا الحدث، معبرا عن تطلعه «لكل ما من شأنه أن يطور ويدعم ويعزز هذه العلاقة التاريخية المتجذرة».

واعتبر ان هذا الحدث يمثل «عنوانا بارزا على العلاقات المميزة والأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين وتقديرا من القيادة والشعب في مصر لصاحب السمو الأمير ومكانته لدى إخوانه في جمهورية مصر العربية».

وأشار الى ما يحظى به الشارع الذي يمتد لمسافة 5 كيلومترات من أهمية لكونه تقع فيه «قاعة المؤتمرات الدولية» وفي نهايته مجموعة من المنتجعات السياحية ومتفرع من (طريق السلام) الطريق الرئيسي في (شرم الشيخ).

وذكر السفير الذويخ انه سيتم خلال الفترة المقبلة بالتوافق مع محافظ جنوب سيناء وضع بعض اللمسات التجميلية للشارع وبعض المجسمات.

من جانبه، وصف اللواء فودة زيارة السفير الذويخ وأعضاء السفارة إلى (شرم الشيخ) بأنها «تاريخية» خاصة انها تتعلق «باسم شخصية كبيرة مثل سمو أمير الكويت الشقيقة».



وأوضح فودة في كلمته ان هذا «الحدث الكبير» يأتي في إطار «علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين والعلاقات الطيبة التي تجمع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع شقيقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي».

ولفت الى الترحيب الكامل والرغبة الشديدة من جانب القيادة السياسية المصرية والجميع بفكرة إطلاق اسم سمو البلاد على أحد أهم شوارع (شرم الشيخ)، مشيرا الى أن فكرة إطلاق اسم سمو البلاد على احد شوارع (شرم الشيخ) جرى تناولها العام الماضي خلال احتفالية (كويت السلام.. مصر المحبة) وسط ترحيب كبير من الجانبين.

وردا على سؤال وصف اللواء فودة اختيار إطلاق اسم سمو على الشارع الذي يضم أحد أهم قاعات المؤتمرات ومجموعة من المنتجعات بأنه «اختيار رائع» من السفير الذويخ.

ودعا اللواء فودة المستثمرين الكويتيين لزيارة (شرم الشيخ) والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة فيها، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه لمشاركة الشباب الكويتي في (منتدى شباب العالم) المقرر أن تستضيفه (شرم الشيخ) أوائل شهر نوفمبر.