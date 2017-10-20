بحث أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد آخر تطورات الأزمة الخليجية والجهود الكويتية الساعية لحلها عبر الحوار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء خلال استقبال سمو الشيخ تميم بن حمد للشيخ صباح الخالد والوفد المرافق له يوم أمس، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ونقل الخالد خلال اللقاء، بحسب الوكالة، تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنيات سموه له وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل سمو الشيخ تميم بن حمد الشيخ صباح الخالد نقل تحياته وتمنياته لأخيه سمو الأمير وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التطور والنماء.

وكان الشيخ صباح الخالد قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق أمس في زيارة عمل رسمية لمدة يوم واحد.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الكويت متوجها إلى الدوحة مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني.