غادر البلاد صباح أمس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لحضور «اجتماع رؤساء الأركان لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش» والذي سيعقد خلال الفترة من 22 - 24 الجاري.

وقد رافق الخضر كل من معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري ومدير مكتب شؤون رئيس الأركان العميد الركن بحري نعمان الراشد.

وكان في وداعه بقاعدة عبدالله المبارك الجوية نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدلله يعقوب الفودري وعدد من كبار الضباط بالقوة الجوية.