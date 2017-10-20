شهد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي حفل ختام دورة «سيكولوجية القائد» التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية، وبمشاركة ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للإطفاء.



وأكد أن الحرس في إطار خططه التطويرية المنبثقة من الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا» يمد جسور التعاون مع أفضل الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية حول العالم في سبيل اكتساب تجارب وخبرات جديدة تسهم في صقل كفاءة ضباط الحرس الوطني بتوجيهات كريمة من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، و نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.



شهد حفل الختام قائد العمليات والخطط في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع فالح، واللواء جمال ذياب مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني، والملحق العسكري البريطاني لدى الكويت، وممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للإطفاء.​