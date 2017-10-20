رئيس المجلس: رسالة الأمير بيان سياسي كويتي من رجل وقائد عروبي ما انفك طوال حياته المديدة يناصر حق الفلسطينيين





بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تقدير إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال فيها سموه:

معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد،،

تابعنا بكل الاهتمام والتقدير ردكم الحازم على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي وتصديكم له في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية على خلفية موضوع النواب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومطالبتكم للوفد الإسرائيلي بمغادرة القاعة.

مشيدين بهذا الموقف المشرف الذي كان محل تقدير ممثلي الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المحبة للسلام في هذا البرلمان الدولي والذي يجسد جليا موقف الكويت الداعم للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة ونصرة قضيتهم العادلة، متمنين لمعاليكم كل التوفيق والسداد ومواصلة عطائكم المعهود في خدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وتقبلوا خالص التقدير.

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن رسالة صاحب السمو له بشأن ما حدث في مؤتمر سان بطرسبرغ كان لها مفعول السحر، معتبرا رسالة سموه بيانا سياسيا كويتيا قاطعا اكثر من كونها رسالة من رأس الدولة الى رئيس السلطة التشريعية.



وأضاف الغانم في تصريح صحافي امس تعليقا على رسالة التقدير والمساندة والدعم التي بعث بها سمو الأمير له على خلفية تصدي الغانم لوفد الكنيست الإسرائيلي في المؤتمر «بقدر القوة والبأس التي منحتني إياها رسالة سموه بقدر ما اشعر بالعجز لوصف تأثير ومفعول تلك الرسالة علي وعلى الملايين المؤمنين بحق الإنسان في الحياة بكرامة».

وأضاف الغانم «لن اقرأ رسالتك يا صاحب الحكمة على أنها رسالة دعم ومساندة لشخصي المتواضع بل سأقرأها كما ينبغي لها ان تقرأ وهي أنها بيان سياسي كويتي من رجل وقائد عروبي ما انفك طوال حياته المديدة يناصر حق الفلسطينيين وحق العرب والمسلمين وحق كل الشعوب المغلوبة على أمرها».

وقال «أعترف بأنني بعد الله جلّت قدرته لا غنى لي عن دعم وتوجيه ومؤازرة الرجل الحكيم والخبير الذي أستمد من سيرته إيماني المطلق بإنسانية الإنسان وحقه في العيش بكرامة وعزة بغض النظر عن هويته وعرقه ودينه».



واختتم الغانم تصريحه بقوله «شكرا يا صاحب السمو على دعمك ومؤازرتك وتشجيعك وأدعو الباري عز وجل ان يمد في عمرك لتشهد اليوم الذي ينال فيه شعبنا الفلسطيني المظلوم حقه وحريته وكرامته ممن ظلمه وأمعن في تغريبته الطويلة ومأساته الدامية».