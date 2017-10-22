قدم سفيرنا لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي جاسم البديوي أوراق اعتماده الى صاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورغ الأكبر الدوق هنري سفيرا محالا للكويت لدى لوكسمبورغ.

وقال السفير البديوي في تصريح لـ «كونا» أمس انه قام بنقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى دوق لوكسمبورغ الأكبر وتمنيات سموه بمزيد من التقدم والرخاء لدوقية لوكسمبورغ الصديقة.

وأضاف انه تباحث مع الدوق هنري حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يربطهما العديد من القواسم المشتركة التي تساهم في توفير المناخ الملائم لتعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار السفير البديوي الى ان الدوق هنري أكد عزمه إيعاز المؤسسات اللوكسمبورغية المتعددة والمعنية بالتطوير والتنمية بحث سبل تعزيز العلاقات المالية مع الكويت، وذلك سعيا لتفعيل هذا الشق من العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وأوضح السفير البديوي ان هناك فرصا عديدة للتعاون ما بين البلدين، لاسيما الاستفادة من الخبرة اللوكسمبورغية في مجال الخدمات المالية والاستثمارية والاقتصادية، مشيرا الى ان مكانة لوكسمبورغ كثاني أكبر مركز مالي في العالم بعد الولايات المتحدة تمكنها من توفير الخبرة الملائمة للاستفادة منها في هذا المجال.