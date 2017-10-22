أسامة دياب

أكد السفير الجزائري لدى البلاد عبدالحميد عبداوي قوة ومتانة العلاقات الجزائرية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، لافتا الى ان الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الجزائري الى الكويت مؤخرا وحظي باستقبال صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، كانت فرصة لاستعراض سبل تطوير العلاقات السياسية في ظل الروابط المتينة والأخوية بين صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه.

وأشار عبداوي - في تصريحات للصحافيين على هامش إحياء السفارة لذكرى يوم الهجرة الوطني والذي يصادف الذكرى الـ 56 لمظاهرات اكتوبر 1961 خلال حرب تحرير الجزائر بحضور حشد من ابناء الجالية الجزائرية في الكويت - الى حالة التوافق في الرؤى التي تجمع البلدين حول العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا الى وجود آليات للتشاور بين البلدين على المستوى السياسي، معربا عن أمله في الارتقاء بها وتطويرها، مشيرا الى جهود لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتصل الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة.

وعن تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين، قال اننا وضعنا اطارا لتطوير هذه العلاقات من ضمنه زيارات عالية المستوى بين المسؤولين العسكريين من الجانبين كان آخرها زيارة آمر القوة البحرية الكويتية الى الجزائر لمدة اسبوع، مضيفا ان هناك تحركات لتطوير آفاق التعاون العسكري بين البلدين، لكن الحديث عن فتح ملحقيات عسكرية مازال أمرا سابقا لأوانه.

وأضاف عبداوي ان لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين على مستوى وزاري عقدت 9 اجتماعات وهي من اكثر اللجان انتظاما، مضيفا ان اجتماعها المقبل سيكون مطلع العام المقبل، ونعمل حاليا على اعداد ملفات لبحثها خلال اجتماع اللجنة والتي ستركز على الصناعة والإعلام والتجارة وفتح خط طيران مباشر بين البلدين.

وعن موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في البرلمان الدولي ضد الوفد الإسرائيلي، قال ان هذا موقف مشرف ليس للكويت فقط وانما للامتين العربية والإسلامية، خاصة ان القضية الفلسطينية قضية مقدسة، مضيفا ان الجزائر تشارك الكويت هذا الموقف، وتعتبر القضية الفلسطينية جوهر القضايا العربية ولن نحيد عن موقفنا مهما كانت الظروف.

وبخصوص اجراءات التأشيرة بالنسبة للكويتيين، أكد عبداوي سهولة اجراءات إصدار التأشيرة بالنسبة للكويتيين حيث تصدر خلال ساعات، وفي بعض الأحيان تصدر في خلال نصف ساعة بإجراءات بسيطة، لافتا الى ان اجراءات اصدار التأشيرة تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل حيث توجد تسهيلات مماثلة من قبل الكويت لمنح التأشيرة للجزائريين، كاشفا ان القسم القنصلي بالسفارة اصدر العام الماضي حوالي 1600 تأشيرة منها ١٠٠٠ تأشيرة للكويتيين.

وأعلن عبداوي عن توجه اقتصادي جديد للجزائر يقوم على الاستثمار في الكويت، حيث ستتواجد الشهر المقبل شركات جزائرية في الكويت على هامش معرض متخصص، لتعرض استعداداتها للمشاركة بالمشاريع في الكويت، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى الى مستوى الطموح.