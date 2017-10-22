أعلنت الكويت استضافتها خلال المستقبل القريب مؤتمر المانحين لدعم التعليم في الصومال وذلك إيمانا منها بأهمية رفع المستوى التعليمي ومكافحة ارتفاع نسب الأمية لتؤتي ثمارها نحو مستقبل يجدد طموح الشعب الصومالي ويوفر فرص تعليم تتواكب مع تطورات العصر الحديث وذلك ضمن جهودها لدعم القارة الأفريقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة بدر عبدالله المنيخ أمام اجتماع حول الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أول من أمس.

وأشار المنيخ إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع لمتطلبات وطموحات شعوب القارة الافريقية في تحقيق التنمية والنهوض باقتصاداتها بحكم الروابط التاريخية والتراث الطويل والمصالح والمصير المشترك.

وقال ان «الكويت تعتز بعلاقاتها التاريخية مع دول القارة الافريقية وتتمتع بعضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب» مشيرا الى انها استضافت في عام 2013 القمة العربية الأفريقية الثالثة والتي كانت تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) وتم خلالها الإعلان عن مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتقديم قروض ميسرة للدول الافريقية غير العربية على مدى خمس سنوات عبر الصندوق الكويتي للتنمية.

واضاف ان «الكويت أعلنت خلال تلك القمة استثمار مبلغ مليار دولار أميركي عبر الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات التابعة له والصندوق الصيني للتنمية الافريقية وذلك للاستثمار في البنى التحتية في قارة افريقيا» لافتا الى ان قيمة قروض الصندوق الكويتي للتنمية حتى اليوم فاقت الـ20 مليار دولار أميركي موزعة على عدد 106 دول حول العالم لدول قارة أفريقيا فقط نسبة 18% منها.

واشار المنيخ الى مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المتمثلة في تخصيص الكويت جائزة مالية سنوية بمبلغ مليون دولار باسم الدكتور عبدالرحمن السميط، رحمه الله، وهو طبيب كويتي كرس حياته لجمع الأموال بغرض دعم القضايا الإنسانية والاعمال الخيرية في مشاريع الصحة والتعليم والغذاء في الدول الافريقية.

وذكر المنيخ ان القارة الافريقية شهدت منذ عامين انطلاق أجندتين تاريخيتين إحداهما قارية وعالمية تتمثل في خطة التنمية المستدامة 2030 والأخرى أفريقية وهي خطة عام 2063 للاتحاد الافريقي وتشكلان رؤى تنموية واستراتيجية طويلة الامد، معربا عن امله في ان تحققا أهدافهما للنهوض بالقارة الافريقية.