استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة، وعن الجانب السوداني الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة وكبار المسؤولين في الحكومة السودانية.

وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية السودان الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس مأدبة غداء على شرف الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وكان الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وصل في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري علي الراشد.

ويرافق البشير وفد رسمي يضم كلا من وزير رئاسة الجمهورية د.فضل عبدالله الفضل ووزير الخارجية البروفيسور إبراهيم احمد غندور وعدد من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية السودان الشقيقة.

هذا، واستقبل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة مساء أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك بمقر إقامته في قصر بيان، كما استقبل الرئيس البشير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل الرئيس السوداني كذلك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، كما استقبل رئيس جمهورية السودان الشقيقة عمر حسن البشير، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر.

حضر المقابلات رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري علي الراشد.