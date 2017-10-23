أعرب وزير الأشغال والطرق والمواصلات التنزاني ماكامي مباراوا عن تقدير بلاده للجهود «البناءة» التي تقوم بها الكويت لدعم مختلف مشروعات التنمية في تنزانيا ولاسيما في مجالات الصحة والزراعة والنقل.



وقال مباراوا خلال لقائه سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم في العاصمة دار السلام إن الكويت تحظى بمكانة عالية لدى الشعب التنزاني تقديرا للدور الذي يؤديه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات الزراعية وإنشاء الطرق وتوسعة المستشفيات.

ولفت الى المكانة «المرموقة» التي يحظى بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد قائد العمل الإنساني في العالم.

وأشاد الوزير التنزاني وفق بيان صادر عن سفارتنا بعمق العلاقات الكويتية ـ التنزانية، معربا عن تطلع البلدين الى تطوير علاقاتهما المتميزة ولاسيما الاستثمارية الى آفاق ارحب.

وحثّ رجال الاعمال الكويتيين على تعزيز وتطوير استثماراتهم في تنزانيا التي تشهد طفرة في بيئة الأعمال وإنشاء الطرق وتحديث المطارات.

من جهته، أكد السفير الناجم حرص الكويت على دعم تنزانيا «اقتصاديا» لاسيما فيما يتعلق بتمويل مشروعات إنمائية وخدمية.

وقال انه استعرض مع الوزير مباراوا الفوائد التي يمكن ان يجنيها المستثمرون عند تمويل الطريق السريع الذي يربط العاصمة التجارية دار السلام بالعاصمة السياسية الجديدة (دودوما) من قبل صناديق سيادية وتنموية في عدد من دول العالم او المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية في العاصمة دودوما بشكل خاص او تنزانيا وزنجبار بشكل عام.