

التقى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة البروفيسور إبراهيم غندور في قصر بيان العامر أمس، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية السودان الشقيقة عمر حسن البشير إلى البلاد.



وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات ومختلف الأصعدة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وسفير الكويت لدى جمهورية السودان بسام القبندي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.