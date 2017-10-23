اكدت مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الكويتية السفيرة أمل الحمد ان دول مجلس التعاون الخليجي قامت بجهود كبيرة نحو مزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية بما يخدم مصلحة اوطانها وشعوبها.



جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الشهري بعنوان (دور المرأة في تحقيق رؤية المملكة 2030) ضمن مشروع (سلام) للتواصل الحضاري بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي كانت ضيفته السفيرة الحمد أمس الاحد للحديث عن تجربتها خلال رئاستها لبعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل.



وشددت السفيرة الحمد على اهمية ايجاد آلية فعالة تعمل على ابراز تلك الجهود وتسليط الضوء على تنامي الدور السياسي والاقتصادي لدول المجلس اقليميا ودوليا.



واستعرضت مهام بعثة مجلس التعاون الخليجي في بروكسل ودورها فى تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي فى مجالات عديدة مثل الطاقة والتعليم والاستثمار والنقل الجوي وغيرها مبينة ان الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول لدول مجلس التعاون.



واوضحت ان البعثة الخليجية لمست الحاجة الى ايجاد لجنة خليجية من برلمانات ومجالس امة وشورى ووطني بدول الخليج مشابه للجنة (العلاقات مع شبه الجزيرة العربية) في البرلمان الاوروبي حتى تكون اللجنة الخليجية صوت الشعوب الخليجية بعيدا عن صفة العمل تحت مظلة الحكومات ويعطيها صفة شعبية.



وشددت السفيرة الحمد على "اننا في دول الخليج لدينا عمل جبار لتنمية ونهضة بلداننا" مشيرة الى انه مقابل هذا العمل الكبير يوجد تقصير في تبيانه للعالم من جميع النواحي السياسية والاعلامية وغيرها.



وحضر اللقاء سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر وعدد من الناشطين والناشطات والإعلاميين والاعلاميات السعوديين.