غندور: الرئيس البشير يرعى الاستثمارات الكويتية في السودان

غادر البلاد ظهر أمس رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن البشير والوفد الرسمي المرافق له وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وكان على رأس مودعي البشير على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الـشـيـخ مـحـمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

وكان الرئيس البشير قد استقبل صباح أمس مدير المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله وذلك بمقر إقامته بقصر بيان.

كما استقبل البشير رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، وذلك بمقر إقامته بقصر بيان.

حضر المقابلتين رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري علي الراشد.

إلى ذلك، أكد وزير خارجية جمهورية السودان البروفيسور إبراهيم غندور دعم بلاده لجهود ومساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الرامية إلى إنهاء الأزمة بين دول الخليج وقطر وتقريب وجهات النظر بين الأشفاء.

وقال غندور لـ «كونا» أمس الاثنين انه «مهما قيل في حق الكويت وسمو أميرها فلن نستطيع أن نوفي حقه في دعم السودان والوقوف معه في أحلك الظروف».

ولفت إلى وجود 12 ألف مواطن سوداني يعملون في الكويت «وهم على الدوام محل احترام واهتمام من الحكومة والشعب الكويتي»، مؤكدا سعي القيادة السودانية الدائم إلى تطوير وتعزيز العلاقات الشعبية والرسمية بين البلدين على حد سواء.

وذكر أن الرئيس البشير يرعى الاستثمارات الكويتية في جمهورية السودان، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة التي ستعقد اجتماعها في الخرطوم برئاسة وزيري خارجية البلدين في ديسمبر المقبل ستناقش جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد غندور بالدور الإنساني للكويت الذي شمل جميع أقطار العالم دون تمييز بين عرق أو ديانة، مشيرا إلى تهنئة الرئيس السوداني عمر البشير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على تكريمه من قبل الأمم المتحدة بلقب «قائد للعمل الإنساني» والكويت «مركز للعمل الإنساني».