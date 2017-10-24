استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين والرئيس الأعلى لمؤتمر القيادات النسائية في العلوم والهندسة والتكنولوجيا عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.فايزة الخرافي ورؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر وذلك بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر بالكويت.

هذا، وأشاد سموه بدور المرأة القيادي والبارز في كل المجالات خاصة في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا وإسهاماتها الفعالة في تنمية المجتمعات ونهضة الأوطان، متمنيا سموه لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.