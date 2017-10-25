حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى الطموح

بادييان: السفارة تبذل جهوداً ملموسة لتطوير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية أسامة دياب

أشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بقوة ومتانة العلاقات الكويتية ـ الأرمينية والتي وصفها بالمتطورة في مختلف مجالات التعاون.

ولفت الروضان، في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة الأرمينية بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 26 للاستقلال، إلى ضرورة تعزيز العلاقات مع أرمينيا خاصة في المجال التجاري، مبينا أن التعاون في هذا المجال جيد لكنه لا يرقى إلى مستوى الطموح.

وأشار إلى انه تناول مع السفير الأرميني سبل تطوير العلاقات الثنائية من خلال الاجتماعات الدورية بين البلدين الصديقين.

من جهته، أكد السفير الأرميني لدى البلاد مانويل بادييان على قوة العلاقات، مشيدا بالمستوى الرفيع للعلاقات السياسية ومساحة التفاهم بينهما.

وبينما اتفق بادييان مع الوزير الروضان في القول ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا ترقى إلى مستوى الطموح والإمكانيات المتاحة فيهما، أشار الى أن السفارة تبذل جهودا ملموسة للتطوير والارتقاء بحجم التبادل التجاري ودعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

ولفت إلى ان بلاده تحتفل بالعيد الوطني والذكرى الـ 26 للاستقلال في 21 سبتمبر من كل عام وهي ذكرى عزيزة على قلوب الارمينيين، موضحا ان الجالية الارمينية في الكويت نشطة وفعالة ويصل تعدادها الى 5000 نسمة وتعمل في مجالات فنية متخصصة.

واشار الى ان بلاده تتمتع بإمكانيات ومقومات سياحية هائلة، معربا عن سعادته بتزايد اعداد السائحين الكويتيين الذين يزورون ارمينيا كل عام، الا ان الرقم لا يزال دون المأمول مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.

وأشار الى ان الكويتيين يحصلون على التأشيرة بمجرد الوصول الى المطار، بالإضافة الى إمكانية حصولهم عليها عن طريق السفارة بإجراءات ميسرة.

واشار الى وجود رغبة مشتركة في فتح خط طيران مباشر بين البلدين وهناك مناقشات جادة في هذا الصدد الا انه ما زال من المبكر الحديث عن النتائج، مشيرا إلى ان فتح خط الطيران المباشر سيساهم بفاعلية في دعم وتعزيز العلاقات.

ولفت بادييان الى ان بلاده تقدم فرصا استثمارية مميزة للمستثمرين الاجانب وخصوصا في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.