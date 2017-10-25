تواصل جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان التركية توزيع المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئي «الروهينغا» في منطقة «كوكس بازار» البنغلاديشية.

ووزعت الجمعية منذ يوم الجمعة الماضي المواد الغذائية والمنزلية والتنظيفية بالإضافة الى الملابس على مسلمي «الروهينغا» الذين يعيشون في العديد من مخيمات اللاجئين مثل «جام تولي» و«شكمربل» و«بلو خلي» و«حكيم بارا».

وقال رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي في بنغلاديش شملان فخرو لوكالة لـ «كونا» ان المساعدات الإغاثية الكويتية للاجئي «الروهينغا» المسلمين «هي الثانية من نوعها موضحا ان الجمعية ستستمر في إغاثة لاجئي الروهينغا ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع المأساوية التي يمرون بها.

وأوضح فخرو ان اللاجئين الروهينغيين يفتقرون الى كل أساسيات الحياة وتحاول الجمعية بالمرحلة الحالية امدادهم بالاحتياجات اللازمة «ولكن مازالوا في حاجة لدورات مياه وملاجئ افضل بالإضافة الى الآبار وأنظمة الطاقة الشمسية».