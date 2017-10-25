أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن ارتياحه للنتائج الايجابية التي تمخضت عن مؤتمر المانحين لصالح لاجئي (الروهينغا) المقيمين في بنغلاديش.

وقال الجارالله في تصريح ان الدول المانحة في المؤتمر تعهدت بتقديم 335 مليون دولار أميركي للتخفيف عن اللاجئين من اقلية (الروهينغا).

وأوضح ان هذه النتائج والكلمات التي ألقاها رؤساء الوفود المشاركة من حكومات ومنظمات دولية انسانية كبرى عبرت عن احساس المجتمع الدولي بمأساة مسلمي (الروهينغا) وايضا بحجم المسؤولية التي تتحملها الحكومة البنغلاديشية لاستضافتهم.

وشدد الجارالله على ان الكويت تواصل دورها الانساني ومبادراتها الانسانية الرائدة بتوجهيات من قائد العمل الانساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد.

وأشار الجارالله الى ان هذا الحراك الانساني يتزامن مع وجود جهد آخر يبذل على الجانب السياسي من خلال قرار في مجلس الامن الدولي «نأمل ان يسهم في التخفيف من معاناة مسلمي الروهينغا».

وأعرب ان يتمكن المجتمع الدولي من طي صفحة هذه المعاناة والاتفاق على معايير واضحة وملزمة تحول دون ظهور مثل تلك الازمات مرة اخرى في حياة مسلمي (الروهينغا).