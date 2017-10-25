أشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بالمضامين السامية الواردة في خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال دور الانعقاد الثاني العادي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، مؤكدا أن كلمة سموه شخصت الواقع ولامست الحالة الكويتية وما يحدق بالوطن من مخاطر وما يواجهه من تحديات.

وأكد الحمود في تصريح صحافي أن القضايا التي تناولها خطاب صاحب السمو الأمير غاية في الأهمية والخطورة وتجسد حرص والد الجميع على مصلحة شعبه بالدرجة الأولى، لاسيما أنها عكست حنكة سموه وما يمتلكه من بصر وبصيرة وحرصه الدؤوب على دعم رؤى الإصلاح.

وأضاف أن خطاب صاحب السمو جاء شاملا وجامعا وحدد أولويات العمل الوطني والإقليمي، مثمنا في الوقت ذاته الجهود المبذولة من سموه الرامية إلى حل الأزمة الخليجية ليعود مجلس التعاون إلى وضعه الطبيعي من التماسك والوحدة بين أبنائه.

كما ثمّن الشيخ فيصل الحمود كلمتي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم واللتين عكستا حرص السلطتين التنفيذية والتشريعية على التعاون فيما بينهما لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين كافة، ودفع عجلة التطوير والبناء في الكويت بما يواكب مجريات الحياة الحديثة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.