تمثل لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الكويت في الاجتماع الاقليمي حول سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية الذي تنظمه إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.

وقد أنابت رئيسة لجنة شؤون المرأة الشيخة لطيفة الفهد المستشارة بدرية الخالدي لحضور الاجتماع الإقليمي حول سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، والذي يعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت المستشارة بدرية الخالدي ان الاجتماع يأتي تنفيذا لإعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية لأجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030 التي اعتمدتها القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس الماضي.

وأضافت أن اعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية تهدفان إلى تفعيل المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها الاقتصادي والمتغيرات الاجتماعية اضافة إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

وأكدت الخالدي أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة في ضوء اختيار الكويت لعضوية لجنة وضع المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة ودورها الفاعل في العمل على انهاء الممارسات التي تتعرض لها المرأة العربية خاصة في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية.

وأوضحت الخالدي أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة سبل التعاون بين الآليات الوطنية المعنية بالمرأة والمنظمات الاقليمية والدولية وجميع الجهات المعنية بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة العربية وتقديم توصيات عملية عن السياسات والإجراءات التي من شأنها تحسين النتائج الاقتصادية للمرأة وسبل تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء ومساعدتهن على اتخاذ القرارات والعمل من أجل الاستفادة من النمو الاقتصادي والتنمية.