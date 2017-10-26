أكدت الكويت مواصلة عملها من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشددة على موقفها المبدئي والثابت حول ما يختص بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي وإخلاء العالم من الأسلحة.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام اجتماع اللجنة الأولى «نزع السلاح والأمن الدولي» للدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها مستشار وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طلال الفصام.

وقال الفصام: «انه يتعين علينا استذكار ما مررنا به معا من تجارب لعلنا نجد الطريق المناسب نحو تحقيق غاياتنا المشتركة في إخلاء العالم من الأسلحة النووية».